«Видим огромный потенциал». В «Сочи» высказались об аренде вратаря ЦСКА Андреянова

Генеральный менеджер «Сочи» Алексей Бабинцев рассказал об аренде голкипера Петра Андреянова из ЦСКА.

«Мы видим в Петре огромный потенциал и верим, что уже сегодня он готов сделать серьёзный шаг вперёд. Его приглашение полностью соответствует выбранному нами курсу: собирать в клубе ярких молодых игроков, помогать им раскрывать свои лучшие качества и вместе добиваться высоких результатов. Это работа не только на настоящее, но и на будущее российского хоккея. Мы хотим воспитывать мастеров, способных со временем стать лидерами молодёжной и взрослой сборной России.

Благодарим руководство ЦСКА за открытый диалог и готовность поддержать развитие игрока. Аренда позволит Петру получить необходимую игровую практику, быстрее адаптироваться к требованиям взрослого хоккея и продолжить профессиональный рост. Это решение, от которого выигрывают все стороны. Но главное – молодой вратарь получает шанс в КХЛ. Теперь всё зависит от него», — цитирует Бабинцева пресс-служба клуба.