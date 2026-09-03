15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Видим огромный потенциал». В «Сочи» высказались об аренде вратаря ЦСКА Андреянова

«Видим огромный потенциал». В «Сочи» высказались об аренде вратаря ЦСКА Андреянова
Комментарии

Генеральный менеджер «Сочи» Алексей Бабинцев рассказал об аренде голкипера Петра Андреянова из ЦСКА.

«Мы видим в Петре огромный потенциал и верим, что уже сегодня он готов сделать серьёзный шаг вперёд. Его приглашение полностью соответствует выбранному нами курсу: собирать в клубе ярких молодых игроков, помогать им раскрывать свои лучшие качества и вместе добиваться высоких результатов. Это работа не только на настоящее, но и на будущее российского хоккея. Мы хотим воспитывать мастеров, способных со временем стать лидерами молодёжной и взрослой сборной России.

Благодарим руководство ЦСКА за открытый диалог и готовность поддержать развитие игрока. Аренда позволит Петру получить необходимую игровую практику, быстрее адаптироваться к требованиям взрослого хоккея и продолжить профессиональный рост. Это решение, от которого выигрывают все стороны. Но главное – молодой вратарь получает шанс в КХЛ. Теперь всё зависит от него», — цитирует Бабинцева пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Официально
«Сочи» заключил контракт с голкипером Андреяновым на правах аренды из ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android