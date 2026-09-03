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Андрей Козлов: не представляю себя вне Магнитогорска, если и уезжать, то только в НХЛ

Андрей Козлов: не представляю себя вне Магнитогорска, если и уезжать, то только в НХЛ
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Нападающий и воспитанник «Металлурга» Андрей Козлов заявил, что в России хочет играть только за магнитогорский клуб.

— А ты когда-то себе представлял жизнь вне Магнитогорска?
— Такого не было. Но есть мечта, как и у всех хоккеистов, — поиграть в НХЛ. Каждый хочет попробовать себя в лучшей лиге. Однако в России я нигде не представлял свою карьеру, кроме «Магнитки». Если и уезжать, то только в НХЛ. Мне не хочется отсюда уезжать, мне всё нравится. Условия, команда, город — топ, — заявил Козлов.

Ранее Козлов рассказал о своей тяжёлой травме. В октябре 2025 года на тренировке он ударился о борт и получил осложнённый перелом малой берцовой кости со смещением.

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