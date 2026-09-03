Сергей Брылин ответил на вопрос про отличия между организацией клубов в НХЛ и КХЛ

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин рассказал, почему решил работать в белорусском клубе, и ответил на вопрос про отличия между организацией клубов в НХЛ и КХЛ. Ранее специалист работал помощником главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз».

– Почему выбрали Минск? Были слухи, что вам ранее предлагали перейти в клуб КХЛ.

– Предложения поступали каждое межсезонье. Мне кажется, что каждый тренер должен созреть для такого шага. Я не раз об этом думал, но сейчас всё как-то сложилось в единую картину. Предложение «Динамо» меня очень заинтересовало. Отличная организация, хорошая команда, которая провела отличный регулярный чемпионат в прошлом сезоне. Отличный город, болельщики, которые заполняют арену. Поразмыслил и принял такое решение.

– Бросились ли вам в глаза какие-то отличия между организацией клубов в НХЛ и КХЛ?

– Не сказал бы, что отличия большие. До меня здесь работало много североамериканских специалистов. Работа команды выстроена в схожем направлении. Многое менять мне не пришлось. В команде много легионеров. Переход проходит для меня достаточно легко. Я знаю, к чему привыкли хоккеисты, знаю, что для них приемлемо в тренировочном процессе и вне льда. Поэтому переход для меня прошёл без особых проблем, — цитирует Брылина Hockey.by.