Форвард «Шанхая» Яшкин: Ковальчук — легенда нашего спорта, понимает, что нам надо

Нападающий «Шанхайских Драконов» Дмитрий Яшкин поделился ожиданиями от старта сезона и рассказал про работу с президентом китайского клуба Ильёй Ковальчуком.

— Какими видите перспективы у команды в новом сезоне?

— В целом сейчас был достаточно сложный период: месяц в отелях и, конечно, при большой нагрузке. [Предсезонные] игры нам многое показали, но в то же время надо понимать, в каком состоянии все были. Сейчас у нас пара дней подготовиться, и после этого уже войдём в сезон.

— Можно сказать, что по ходу сезона ещё будете нарабатывать сыгранность и добирать в том числе форму?

— Естественно, всё же новое. 100% будем привыкать друг к другу, и не только. Всё равно для всех это какая‑то новая система, новый тренер, поэтому всё это объять сразу сложно. Будем двигаться, как говорится, день за днём.

— Взаимодействие с Ильёй Ковальчуком вдохновляет? Часто общаетесь с ним?

— Да, когда надо, общаемся, и я думаю, этого более чем достаточно. Легенда нашего спорта. Понимает, что нам надо, даже говорить ничего ему не нужно. Он очень старается для нас, и огромная благодарность ему за это. Думаю, что всё будет хорошо. Сейчас ещё мы на выезде были вместе, поэтому он несколько раз приезжал по каким‑то делам. Навещал нас. Посмотрим, как будет в сезоне. Думаю, обязательно [поможет], если кто‑то за советом обратится, он не откажет в просьбе помочь, — цитирует Яшкина «Матч ТВ».