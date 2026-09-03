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Губернатор Новосибирской области обозначил задачи ХК «Сибирь» на новый сезон

Губернатор Новосибирской области обозначил задачи ХК «Сибирь» на новый сезон
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с руководством, тренерским штабом и игроками хоккейного клуба «Сибирь» и назвал задачи на предстоящий сезон КХЛ.

«Рад приветствовать вас в составе хоккейного клуба «Сибирь», в Новосибирске, в городе с богатыми хоккейными традициями. Хочу пожелать вам удачи в новом сезоне и пообещать максимальную невероятную поддержку со стороны новосибирских болельщиков.

От себя и Попечительского совета могу заверить, что мы будем создавать все условия для эффективного тренировочного процесса и вашей результативности на играх. Ждём от вас максимальной отдачи: мы заинтересованы не в однократных всплесках, а в долгосрочной работе и стратегии, поэтому с главным тренером подписан контракт на три года.

Из прошлого сезона мы не делаем трагедию, он был сложным, но полезным во всех отношениях: для команды, клуба и болельщиков, которые подтвердили свою невероятную верность. Два года подряд задача-минимум, выход в плей-офф, выполняется, в этом сезоне мы ждём ровной регулярки и более интересной и результативной игры в плей-офф», — цитирует Травникова пресс-служба «Сибири».

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