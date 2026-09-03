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«Выезд будет непростым». Помощник главного тренера «Трактора» — о начале сезона

«Выезд будет непростым». Помощник главного тренера «Трактора» — о начале сезона
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Помощник главного тренера «Трактора» Дмитрий Черных рассказал, над чем работает команда на тренировках, и оценил первые игры команды в сезоне. «Трактор» в гостях сыграет с «Локомотивом» (5 сентября), с «Автомобилистом» (7 сентября) и «Ак Барсом» (9 сентября).

— Какие-то нюансы можете раскрыть, что подводили на тренировках?
— Отрабатывали всё понемногу, большое внимание уделяли возврату в оборону. Выход из-под давления.

Естественно, выезд будет непростым, в Ярославле всегда не просто играть. Казань, «Автомобилист», — хорошие команды, разница во времени. Мы планируем отталкиваться от своей игры в первую очередь, от того, что мы отрабатывали, от того, что мы предполагаем и должно приносить нам успех. Наша игра будет основана на атаке, контроле шайбы и быстрого перехода из обороны в атаку, — цитирует Черных пресс-служба «Трактора».

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