Вайсфельд назвал клуб КХЛ с наименьшими шансами на попадание в плей-офф нового сезона

Хоккейный эксперт и функционер Леонид Вайсфельд выделил клуб, которому будет сложно попасть в плей-офф КХЛ в сезоне-2026/2027.

«Думаю, что это ХК «Сочи». Потому что «Лада» на предсезонке неплохо выглядела, «Адмирал» — тоже, хотя у них травмы. Скорее всего, «моряки» тоже вряд ли попадут в плей-офф, но на предсезонке они выглядели конкурентоспособной командой. А вот касательно прохода в плей-офф «Сочи» у меня очень большие сомнения», — приводит слова Вайсфельда «РБ Спорт».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.