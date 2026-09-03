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«Мне сказали, что в декабре уже буду играть». Кравцов — о восстановлении от травмы

«Мне сказали, что в декабре уже буду играть». Кравцов — о восстановлении от травмы
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Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов высказался о своём восстановлении после травмы. В июне форвард травмировал ахилл во время индивидуальной подготовки и выбыл до ноября-декабря.

«Мне сказали, что в декабре уже буду играть. Улучшения — они не такие, что сегодня я позанимался, а завтра мне стало легче. Нужно заниматься каждый день, чтобы какой-то прогресс понять, в каких-то движениях. Форсировать тоже нельзя, хотя очень хочется. Больше психологически тяжело, чем физически», — приводит слова Кравцова пресс-служба «Трактора».

В минувшем сезоне КХЛ 26-летний Кравцов набрал 37 (14+23) очков за 42 матча в регулярном чемпионате, а также 3 (2+1) очка в четырёх играх плей-офф. В прошедшем сезоне Кравцов стал лучшим бомбардиром челябинской команды в КХЛ, побив рекорд Антона Глинкина.

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