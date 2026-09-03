Юрий Карандин: у «Сибири» есть неплохие шансы зайти в «большую шестёрку» Востока

Бывший арбитр Юрий Карандин поделился ожиданиями от игры «Сибири» в новом сезоне КХЛ.

«Первая полноценная предсезонка тренера Ярослава Люзенкова вызывает оптимизм. Впервые за много лет «Сибирь» выиграла в Омске на Кубке Блинова у «Авангарда» и стала второй на турнире, который для Новосибирска принципиален. Команда не мучилась, а играла, были красивые голы.

Думаю, у «Сибири» есть неплохие шансы зайти в «большую шестёрку» Восточной конференции. Считаю, что ей по силам навязать борьбу Омску, Магнитогорску, Екатеринбургу, Казани, Челябинску. Да, первые три команды – фавориты конференции, но и у нашей команды есть потенциал. С нынешними Казанью и Челябинском можем побороться!» — цитирует Карандина Russia-Hockey.