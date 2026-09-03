Голкипер «Ак Барса» Билялов: мои выступления в раздевалке бывают — редко, но громко

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов ответил на вопрос, высказывается ли он в раздевалке.

– Обычно в сложные моменты лидеры берут слово в раздевалке. А вы говорите?

– Иногда у меня наступает пик, когда накопилось всё, что хочу сказать, и я выбрасываю это в команду. Но это происходит редко. Я, скорее, больше обсуждаю с ребятами моменты в каких-то обычных разговорах, нежели беру слово в раздевалке. Мои выступления в раздевалке бывают – редко, но громко (смеётся). Думаю, что в Ярославле Радулов заводил пацанов, разговаривал с ними, у нас это делали Марченко, Фисенко. Это взрослые ребята, которые должны этим заниматься в команде, — цитирует Билялова сайт КХЛ.