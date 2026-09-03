ХК ЦСКА представил новый фирменный стиль на юбилейный, 80-й сезон

Пресс-служба ХК ЦСКА представила новый фирменный стиль на юбилейный, 80-й сезон команды.

«ЦСКА – это не просто клуб. ЦСКА – это 80 лет истории. От первого чемпионата СССР до трёх Кубков Гагарина – и дальше: история пишется хоккеистами, тренерами, болельщиками. В 2026 году нашему клубу исполняется 80 лет, и мы представляем логотип, с которым проведём юбилейный сезон.

Логотип вдохновлён визуальными кодами, по которым узнают ЦСКА: геометрией щита и звезды, красно-синими полосами. Главный юбилейный знак объединяет в одной композиции и знакомый болельщикам щит ЦСКА и число 80.

Фирменный стиль ЦСКА на юбилейный сезон основан на эстетике советских спортивных плакатов. В основе визуальных элементов лежат форма вымпела, звезда, горизонтальные и диагональные линии. В палитре, помимо клубных красного, синего и белого, используются приглушённые бежевые, голубые и золотые оттенки, которые помогают сочетать современную графику с историческими материалами и создают атмосферу ретро.

Фото: ЦСКА

Не менее важен и слоган, с которым ЦСКА будет двигаться в юбилейном сезоне – «От истории к будущему». Он помогает максимально прочувствовать главную идею: вспомнить важные страницы истории ЦСКА и открыть новую главу.

Фото: ЦСКА

Ведь юбилейный сезон – это не только память о прошлом. Он открывает новую главу истории клуба – с матчами, героями и победами, которые ещё впереди», — сказано в сообщении ЦСКА.