ЦСКА представил синий комплект формы на сезон-2026/2027

Пресс-служба ЦСКА представила синий комплект формы на сезон-2026/2027 Континентальной хоккейной лиги.

«Во время презентации команды перед сезоном-2026/2027 хоккейный клуб ЦСКА представил новый синий комплект формы. Вдохновением для него стала форма сезона-1973/1974, когда армейский клуб отмечал 50-летие спортивного общества ЦСКА. Тогда на лёд в ней выходил нынешний почётный президент армейского клуба Борис Петрович Михайлов. В новом сезоне форма будет использоваться в матчах, входящих в зачёт Кубка Первых, а также в специальных тематических играх», — сказано в сообщении ЦСКА.

Фото: ЦСКА

Фото: ЦСКА

Ранее ЦСКА представил новый фирменный стиль на юбилейный, 80-й сезон команды.