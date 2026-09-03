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В CAS подтвердили получение апелляции Федерации хоккея России на решение ИИХФ

В CAS подтвердили получение апелляции Федерации хоккея России на решение ИИХФ
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Спортивный арбитражный суд (CAS) получил апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение российских команд от международных соревнований. Об этом сообщает ТАСС.

«В CAS подтвердили получение дополнительной апелляции ФХР против ИИХФ. Апелляция относится к решению ИИХФ сохранить запрет российских команд и не допускать их на соревнования сезона-2026/2027», — сообщил собеседник агентства.

Ранее ФХР сообщила, что отправила апелляцию 31 августа. Напомним, изначально ИИХФ отстранила сборную России от международных соревнований в феврале 2022 года.

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