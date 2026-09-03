Евгений Малкин приступил к тренировкам с «Питтсбургом»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин приступил к тренировкам с командой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Фото: «Питтсбург»

Фото: «Питтсбург»

Напомним, ранее 39-летний Малкин подписал новый однолетний контракт с «Пингвинз». Евгений был выбран «Питтсбургом» в первом раунде под общим вторым номером на драфте НХЛ 2004 года. Малкин выступает за «пингвинов» на протяжении всей своей карьеры в лиге.

Ранее стало известно, что легендарный нападающий «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье перестал входить в число владельцев клуба. Как сообщает журналист Деян Ковачевич в соцсети Х, Лемье и его бизнес-партнёр Рон Беркл продали свои миноритарные доли.