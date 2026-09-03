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Форвард «Ак Барса» Денисенко высказался против нового правила о задержке шайбы

Форвард «Ак Барса» Денисенко высказался против нового правила о задержке шайбы
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Нападающий казанского «Ак Барса» Григорий Денисенко оценил отмену нового правила, по которому игроку запрещено зажимать шайбу в перчатке.

— Как вы относитесь к возвращению правила о задержке шайбы?
— Честно говоря, я против этого правила. Все привыкли играть без него, и я не считаю, что такая ситуация действительно является задержкой игры. Поэтому хорошо, что правило отменили, — приводит слова Денисенко «Советский спорт».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

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