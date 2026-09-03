Президент ЦСКА Есмантович: состав — загляденье. Рад, что удалось собрать такую команду

Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что доволен составом команды на новый сезон КХЛ.

«Не хочу думать, что мы закончим сезон в третьем раунде. Это не про ЦСКА. Есть задача на сезон. Состав — загляденье. Рад, что удалось собрать такую команду.

Мы сделали работу над ошибками, посмотрели на слабые места и, надеюсь, наладим игру в большинстве. Мы думаем, как отстроить игру в большинстве и улучшить игру в меньшинстве.

Команда укомплектована? Работа продолжается каждый день. Деньги под потолком есть. Кто лучше, тот и будет играть. Нынешние ребята это знают, я им объяснил. Одно дело — хорошо тренироваться, а другое — выигрывать Кубок Гагарина», — цитирует Есмантовича Sport24.