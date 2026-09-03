Вайсфельд рассказал о клубе КХЛ, который удивил его на предсезонке

Известный хоккейный эксперт и функционер Леонид Вайсфельд высказал мнение о важности предсезонных матчей и ответил на вопрос о клубе, который удивил его в межсезонье.

«Исходя из моей практики, предсезонные результаты совершенно по-разному могут показывать уровень клуба. Бывает, что команда выигрывает на предсезонке и дальше продолжает одерживать победы в сезоне. А бывает наоборот, когда на предсезонке клуб много проигрывает, а затем в сезоне выигрывает. Я на летние результаты не ориентируюсь, а больше смотрю на рисунок и целостность игры. В прошлом году «Спартак» провёл оптимальным составом всего один матч. То есть тренерский штаб проверял игроков. Летом у всех разные этапы подготовки, и задачи тренеры решают тоже разные, поэтому какие-то выводы делать нельзя. В сезоне все хотят выигрывать, а на предсезонке каждый решает свои задачи.

Была ли команда, которая летом меня удивила с точки зрения не результатов, а структуры игры? Да, московское «Динамо». С моей точки зрения, они на предсезонке играли лучше, чем предполагает подбор хоккеистов в команде. Но, опять же, это предсезонка. Дай бог, чтобы у них и в сезоне так же было, однако всё может измениться», — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».