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«Если Макдэвид приедет, я не буду против». Брылин — об усилении минского «Динамо»

«Если Макдэвид приедет, я не буду против». Брылин — об усилении минского «Динамо»
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин высказался о составе команды на новый сезон КХЛ.

– Насколько довольны всем составом? И каких конкретно позиций, игроков с какими функциями пока в «Динамо» нет?
– У нас несколько игроков сейчас вне состава, они травмированы. И надеюсь, что с их возвращением мы закроем многие позиции. А так у нас хороший состав, много ребят, которые имеют большой опыт выступления на разных уровнях, в том числе на самых высших. Есть молодые ребята, которые горят желанием показать себя. Поэтому я вижу, что у нас боеспособная команда, которая готова решать самые высокие задачи.

– То есть приобретений не нужно?
– Если Макдэвид приедет, я не буду против (улыбается), — цитирует Брылина Hockey.by.

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