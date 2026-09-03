Результаты матчей ВХЛ на 3 сентября 2026 года

Сегодня, 3 сентября, прошли шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты встреч ВХЛ на 3 сентября 2026 года:

ХК «Норильск» — «Сокол» — 3:0;

«Торос» — «Молот» — 1:2 Б;

«Кристалл» — «Дизель» — 3:2 Б;

«Звезда» — «Химик» — 2:3 Б;

«Олимпия» — СКА-ВМФ — 2:3;

«Буран» — ЦСК ВВС — 2:1.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 встреч. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2027 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.