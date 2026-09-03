Тренер ЦСКА Никитин — о новом сезоне: мы однозначно готовы лучше, чем в прошлом году

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о скором начале нового сезона для армейского клуба.

— Понятно, что цель одна — титул. Вы чувствуете, что команда готова лучше, чем в прошлом сезоне?

— Мы однозначно готовы лучше, чем в прошлом сезоне. Понимаем, что нам предстоит непростой путь. Игроки должны реагировать не на тренерские установки, а на ситуации на льду. Без поражений не бывает побед. Много сделано, но главное — это построение коллектива.

Мы прекрасно понимаем, что новичкам потребуется время. У нас есть костяк команды, уровень команды, коллектива, характер, который сейчас есть, точно поможет, — цитирует Никитина «Матч ТВ».