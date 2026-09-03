Илья Любушкин и Виталий Пинчук определились с игровыми номерами в «Нэшвилле»

Российский защитник «Нэшвилл Предаторз» Илья Любушкин и белорусский форвард Виталий Пинчук в новом сезоне Национальной хоккейной лиги будут играть под 46-м и 51-м номерами соответственно, сообщает пресс-служба «хищников».

Фото: «Нэшвилл»

В минувшем регулярном чемпионате 32-летний хоккеист провёл за «Даллас Старз» 53 матча, в которых отметился одной заброшенной шайбой и восемью результативными передачами при полезности «+1». В плей-офф на его счету две игры и один ассист. За «Даллас» защитник выступал с 2024 года. Контракт Любушкина со «Старз» со средней годовой зарплатой $ 3,25 млн был рассчитан до конца сезона-2026/2027.

Пинчук выступал за минское «Динамо» на протяжении шести сезонов — с 2020 по 2026 год. Всего в регулярных чемпионатах КХЛ он провёл за минчан 252 матча, в которых забросил 73 шайбы и отдал 72 голевые передачи, набрав 145 очков при показателе полезности «+29». В плей-офф на его счету 28 игр, девять голов и 13 передач — всего 22 очка при показателе полезности «-1».

Ранее Илья Любушкин рассказал о своём обмене из «Даллас Старз» в «Нэшвилл Предаторз».