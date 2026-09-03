Максим Рыбин: Никитин сейчас один из пяти сильнейших тренеров в нашей лиге

Тренер по развитию ХК «Сочи» Максим Рыбин высказался о перспективах ЦСКА под руководством Игоря Никитина в предстоящем сезоне КХЛ.

«Безусловно, ЦСКА хорош на бумаге, хороший тренерский коллектив подобрался. То же самое можно сказать про игроков, которые собрались этим летом. Все, в принципе, являются друзьями, все будут двигаться в правильном направлении — это очень здорово. Никитин — топовый тренер и будет прививать команде борьбу за чемпионство, у меня нет никаких сомнений.

Ни тени сомнений: ЦСКА будет хорош, но нужно смотреть, как вратарская линия отыграет. А то в прошлом году была чехарда с этой вратарской линией.

Безусловно, Никитин сейчас один из пяти сильнейших тренеров в нашей лиге. Я считаю его топ-тренером, в этом нет и не должно возникать никаких вопросов. Он ведь привёл «Локомотив» к победе в плей-офф и вообще умеет выстраивать команды», — цитирует Рыбина LiveResult.