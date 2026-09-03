Билялов: могу понять боль Серебрякова после камбэка «Локомотива» в серии с «Авангардом»

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов высказался о камбэке «Локомотива» в серии с «Авангардом» (4-3) в Кубке Гагарина — 2026.

– Вы смотрели шестую встречу «Локомотива» и «Авангарда», где ярославцы отыгрались за 33 секунды?

– Было уже понятно, что «Локомотив» пройдёт дальше. Хотя «Авангард» упёрся, но было видно. Перед седьмой игрой я сказал, что «Локомотив» выйдет в финал. Омск, показалось, чуть просел физически, а Ярославль был на эмоциональном подъёме. Да, в седьмой игре «Авангард» вёл, но «Локомотив» потом добавлял так, что соперник отбрасывал шайбу – в третьем периоде Омск практически не выходил из своей зоны. Было видно, как Ярославль хотел победить. Наверное, этот камбэк дал им заряд на кубок.

– Видели когда-нибудь что-то подобное? Спастись меньше чем за минуту – это фантастика.

– Такого просто не бывает (улыбается). Если посмотреть, кто решил вопрос в эти последние секунды… Санька Радулов – неугомонный человек, который любит хоккей, сам по себе приятный парень. Мы в командном чате писали, что это вообще нереально. Просто случилось чудо, которого «Локомотив» добился своим желанием.

– По-вратарски было обидно за Серебрякова, что эти шайбы залетели?

– Я понимаю его состояние. Он сам прекрасно знает, что и где он сделал правильно или неправильно. Не мне ему подсказывать, Никита – крутой вратарь, у него есть тренерский штаб. В моей карьере тоже были пропущенные голы в овертаймах седьмых игр. Так что примерно я могу понять его боль на тот момент, тоже пропустил это через себя. Когда Берёзкин забил в седьмой игре «Авангарду», у меня промелькнул флешбэк – 2021 год, овертайм седьмого матча с Омском, и мы пропускаем, — цитирует Билялова сайт КХЛ.