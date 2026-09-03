«Не хватало эмоций и характера». Денисенко — о поражении в финале Кубка Гагарина — 2026

Нападающий казанского «Ак Барса» Григорий Денисенко объяснил, почему решил эмоционально встряхнуть команду в финале Кубка Гагарина — 2026 с «Локомотивом».

— В фильме КХЛ о финале Кубка Гагарина вас показали очень эмоциональным. Единичный случай или вы в целом такой заводила в раздевалке?

— Если говорить конкретно об этом эпизоде, это была пятая игра с «Локомотивом». Было ощущение, что победитель этого матча заберёт кубок. Второй период всегда был сильной стороной «Локомотива», а мы вышли и проиграли борьбу, дважды пропустили с пятака. В какой-то момент появилось ощущение, что команде не хватало эмоций и характера. Нужно было встряхнуть ребят — я это и сделал.

А вообще, если нужно что-то сказать, я говорю. У меня есть определённый опыт в этом плане. В команде было много ветеранов, которые делали так же: Миша Фисенко, Альберт Яруллин, Лёша Марченко. Поэтому, когда нужно что-то сказать или кого-то поддержать, я всегда стараюсь это сделать, — цитирует Денисенко «Советский спорт».