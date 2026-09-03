Щитов: хотелось бы, чтобы «Локомотив» выиграл третий Кубок Гагарина

Бывший хоккеист Никита Щитов высказался о словах главного тренера «Локомотива» Дмитрия Квартальнова, что ярославский клуб будет бороться за третий Кубок Гагарина подряд.

«Хотел бы, чтобы так и было, если бы «Локомотив» стал трёхкратным чемпионом с тремя разными тренерами. Квартальнов – хороший тренер, у него новые игроки раскроют себя. В «Динамо» в прошлом сезоне были внутренние конфликты, которые не дали хорошо сыграть в плей-офф. Думаю, в «Локомотиве» такого не будет, и может так случиться, что клуб выиграет Кубок Гагарина в третий раз подряд», — приводит слова Щитова LiveResult.

Ранее вице-президент КХЛ Валерий Каменский ответил на вопрос, кто сможет противостоять «Локомотиву» в борьбе за Кубок Гагарина — 2027.