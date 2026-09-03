Сын Кирилла Кольцова подписал контракт с командой USHL

Сын Кирилла Кольцова 18-летний Никита Кольцов подписал контракт с юниорской командой первого дивизиона Восточной конференции Хоккейной лиги США (USHL) «Янгстаун Фантомс». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на один год.

В сезоне-2024/2025 Никита Кольцов выступал за уфимский «Толпар» в OLIMPBET Чемпионате МХЛ. Нападающий провёл в регулярном чемпионате 50 матчей, в которых набрал 48 очков — забросил 13 шайб и отдал 35 результативных передач. В плей-офф на счету нападающего гол и результативная передача в двух встречах серии плей-ин с «Кузнецкими Медведями».

Прошлый сезон форвард провёл в «Толпаре» и «Торосе». В ВХЛ на счету Никиты 15 матчей, две заброшенные шайбы и одна результативная передача. В МХЛ он сыграл 35 встреч, где записал на свой счёт 19 (4+15) очков.