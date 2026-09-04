Леонид Вайсфельд: с Гусевым всегда сложно, видимо, вопрос в сумме соглашения

Известный хоккейный эксперт и функционер Леонид Вайсфельд высказался о контрактной ситуации нападающего Никиты Гусева.

«С Гусевым всегда сложно. Он же каждый год тянет до последнего по каким-то причинам. Поэтому мне сложно сказать, почему он до сих пор не подписался. Но я так думаю, что, если бы он хотел, он бы уже подписал контракт. Видимо, здесь вопрос именно в сумме соглашения. Я вижу проблему именно в этом, а не в уровне мастерства Гусева», — приводит слова Вайсфельда «Сила спорта».

Напомним, 31 мая у форварда завершился контракт с «Динамо», за которое он выступал с 2023 года. Хоккеист является неограниченно свободным агентом.