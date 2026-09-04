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«Сильно больших изменений в игре нет». Каштанов — о работе с Кудашовым в «Автомобилисте»

«Сильно больших изменений в игре нет». Каштанов — о работе с Кудашовым в «Автомобилисте»
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Нападающий «Автомобилиста» Артём Каштанов рассказал о работе под руководством нового главного тренера екатеринбургской команды Алексея Кудашова.

«С новым тренером стали чуть другие требования, много новых ребят пришло, друг с другом познакомились, очень классная атмосфера в коллективе. Сильно больших каких-то изменений в игре нет, схема понятна, понятно, как что делать, тренеры всё объясняют. От новых ребят и тренерского штаба эмоции только положительные. Каждый по чуть-чуть вносит что-то своё в раздевалку, какие-то шутки, речи — так дополняется вся атмосфера в раздевалке», — приводит слова Каштанова ТАСС.

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