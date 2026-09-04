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Сергей Фёдоров оценил слова Замулы о возможности работы штаба Игоря Никитина в НХЛ

Сергей Фёдоров оценил слова Замулы о возможности работы штаба Игоря Никитина в НХЛ
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Трёхкратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, член наблюдательного совета ХК ЦСКА Сергей Фёдоров оценил слова защитника армейского клуба Егора Замулы, который заявил, что тренерский штаб команды во главе с Игорем Никитиным мог бы работать в НХЛ.

— На Кубке мэра Егор Замула сказал, что штаб Игоря Никитина мог бы спокойно работать в НХЛ. Вы согласны со словами Егора?
— Мне очень приятно это слышать от игрока, который только что приехал из НХЛ и сказал, на мой взгляд, замечательные и вполне заслуженные слова об Игоре Валерьевиче. Он очень квалифицированный специалист.

То, что они могут работать на таком уровне, — даже не вопрос. Вопрос в другом: работают ли наши методы там? Это уже отдельная история. Но то, что сказал Егор, — в моём понимании действительно так, — цитирует Фёдорова «Советский спорт».

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Защитник ЦСКА Замула: штаб Игоря Никитина мог бы работать в НХЛ
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