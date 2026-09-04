Илья Ковальчук поддержал ФХР, которая оспаривает в суде решение ИИХФ

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук поддержал Федерацию хоккея России (ФХР), которая подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение национальных сборных.

«Примет ли суд сторону России? Тяжело ответить. Мы видим, как наши европейские партнёры настроены. Но то, что ФХР делает такие шаги, — это правильно. Под лежачий камень вода не течёт. Нужно обязательно этим заниматься. Сейчас на Универсиаде наши ребята и девчонки будут принимать участие. Надеюсь, это первый шаг к большому возвращению», — приводит слова Ковальчука ТАСС.