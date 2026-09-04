«Трудно быть похожим на Ковалёва». Андрей Марков — о сравнении Алексея и Ивана Демидова

Бывший российский защитник «Монреаль Канаденс» Андрей Марков прокомментировал игру форварда канадского клуба Ивана Демидова и высказался о сравнении его с Алексеем Ковалёвым.

«Я искренне рад за него. Он много времени проводит с командой, тренируется. В перерывах между сезонами он остаётся в Монреале и общается с молодыми игроками. У них такая молодая, сплочённая команда, и я надеюсь, что это ещё больше проявится.

Трудно быть похожим на Ковалёва. У него была своя техника, свои руки. Думаю, ему просто нужно оставаться самим собой и делать то, что у него хорошо получается», — приводит слова Маркова RG.