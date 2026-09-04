«Он много и красиво говорит, где-то даже витает в облаках». Давыдов — о Ларионове в СКА

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал игру СКА в межсезонье и оценил тренерский штаб армейского клуба во главе с Игорем Ларионовым.

— Санкт-Петербург этим летом очень мощно поработал на рынке, усилил чуть ли не половину команды – примерно две пятёрки. Я всегда внимательно слежу за своей линией – обороной. О чём тут говорить, если СКА может себе позволить чуть ли не сократить такого сильного защитника, как Зайцев! Там очень серьёзная конкуренция в линии.

— В прошлом сезоне вы отмечали, что СКА топчется на месте. Теперь есть прогресс?

— Будем считать, что у Игоря Ларионова первый сезон в СКА ушёл на притирку. Ларионов-игрок – очень большой мастер, настоящий представитель великого советского хоккея. Но как тренер он ещё только формируется.

Сильная сторона Ларионова-тренера – выступления в прессе. Он много и красиво говорит, где-то даже витает в облаках. Думаю, для него очень важно, чтобы в его штабе был помощник, который, наоборот, активно работал «на земле» и, если хотите, заземлял главного тренера.

Я так понимаю, что в «Торпедо» у Ларионова таким первым помощником и генератором идей был Андрей Козырев. Теперь летом СКА пригласил Вадима Епанчинцева, который в своё время играл у нас в «Динамо», а потом проявил себя как главный тренер. Присмотритесь к дуэту Ларионов – Епанчинцев, в нём есть баланс! — цитирует Давыдова Russia-Hockey.