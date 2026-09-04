Ковальчук — о матчах «Шанхая» и СКА: очень надеемся, что это будет настоящее дерби

Президент «Шанхайских Драконов» Илья Ковальчук высказался о предстоящих матчах со СКА в новом сезоне КХЛ. В сезоне-2026/2027 «Шанхайские Драконы» и СКА будут проводить свои домашние матчи на «СКА Арене».

«Очень надеемся, что это будет настоящее дерби. Поиграв за СКА, убедился, насколько любят хоккей в Питере. Город просто обязан иметь две команды в КХЛ, причём две сильные команды. Для нас соперничество со СКА — настоящий вызов.

Армейский клуб имеет большие традиции, и будет правильно назвать его нашим старшим братом. Мы делим одну арену и постоянно пересекаемся. Если удастся составить конкуренцию СКА уже в нынешнем сезоне, для болельщиков это будет классно. Мы ведь сыграем друг против друга шесть матчей в регулярном чемпионате! Уверен, что каждый из них будет интересным», — приводит слова Ковальчука «РИА Новости Спорт».