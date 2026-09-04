Андрей Марков: было бы ещё лучше, если бы игры НХЛ проводились и в России

Бывший российский защитник «Монреаль Канаденс» Андрей Марков оценил решение Национальной хоккейной лиги провести несколько матчей регулярного чемпионата в Европе.

«Было бы ещё лучше, если бы игры проводились и в России. Представьте: скоро Драйзайтль сыграет в Германии — он сам из Германии, возвращение домой с командой, игра перед своими соотечественниками — это незабываемый опыт. То же самое с чехами, шведами, финнами: игроки из этих стран, вероятно, получают от этого вдвое больше удовольствия», — приводит слова Маркова RG.

В августе 2026 года НХЛ объявила, что впервые в истории Мюнхен и Кёльн примут матчи регулярного чемпионата в сезоне-2027/2028.