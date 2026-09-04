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КХЛ и BEARWOLF представили официальный трек сезона-2026/2027

КХЛ и BEARWOLF представили официальный трек сезона-2026/2027
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4 сентября 2026 года Континентальная хоккейная лига и популярная певица BEARWOLF представили трек нового сезона Фонбет КХЛ «Победа за мной». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

«Трек вдохновлён накалом борьбы, интриги, которая присуща каждому хоккейному сезону. 19-й сезон КХЛ стартует 5 сентября, а живая премьера песни состоится в первые недели чемпионата в сердце игры – на хоккейной арене.

В сезоне-2025/2026 BEARWOLF стала хедлайнером второго дня Матча звёзд КХЛ в Екатеринбурге, а её песня «Феникс» стала саундтреком третьего документального фильма о решающих матчах сезона КХЛ – «Кубок Гагарина. Героем может стать каждый», — сказано в сообщении КХЛ.

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