Владимир Ткачёв — капитан «Торпедо» на сезон-2026/2027

Пресс-служба «Торпедо» представила капитана и его ассистентов на сезон-2026/2027 Континентальной хоккейной лиги.

«Капитан — Владимир Ткачёв. Ассистенты — Антон Сизов и Павел Красковский», — сказано в сообщении «Торпедо».

Фото: «Торпедо»

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Отметим, что ранее в первый день сезона проводился только один матч за Кубок Открытия.

Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей. Три паузы: Кубок Первого канала, Новый год и пауза на Неделю звёзд хоккея.

Ранее голкипер нижегородского «Торпедо» Денис Костин поделился впечатлениями от работы с тренером вратарей Николаем Хабибулиным.