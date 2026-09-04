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«Очень надеюсь, что это будет «Монреаль». Марков — о следующем обладателе КС из Канады

«Очень надеюсь, что это будет «Монреаль». Марков — о следующем обладателе КС из Канады
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Бывший российский защитник «Монреаль» Андрей Марков выразил надежду, что следующим обладателем Кубка Стэнли из Канады будут «Канадиенс».

«Я очень надеюсь, что это будет «Монреаль». В последние годы у «Эдмонтона» был большой шанс, но они им не воспользовались. Сейчас я бы, наверное, поставил на «Монреаль», — приводит слова Маркова RG.

Канадский клуб не выигрывал Кубок Стэнли с тех пор, как «Монреаль» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в 1993 году. Ближе всего к этому в последние годы подобрался «Эдмонтон Ойлерз», проиграв два финала подряд «Флориде Пантерз» — в 2024 и 2025 годах.

Ранее Андрей Марков оценил решение Национальной хоккейной лиги провести несколько матчей регулярного чемпионата в Европе.

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