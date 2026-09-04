Загитова выступила на открытии сезона ВХЛ в Норильске, местный клуб одержал сухую победу

Хоккейный клуб «Норильск», выступающий в ВХЛ, 3 сентября провёл первый матч своего четвёртого сезона. Открывать чемпионат норильчанам выпало «морозным дерби» — встречей с красноярским «Соколом». Игра закончилась победой «Норильска» со счётом 3:0.

Уже по традиции первому матчу нового сезона самого северного профессионального клуба предшествовало яркое шоу. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представила зрителям показательное выступление, а затем приняла участие в символическом вбрасывании. Кроме того, перед матчем на медиакубе представили эффектное промо к новому сезону, площадкой для съёмки которого стали локации Норильска.