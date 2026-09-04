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Загитова выступила на открытии сезона ВХЛ в Норильске, местный клуб одержал сухую победу

Загитова выступила на открытии сезона ВХЛ в Норильске, местный клуб одержал сухую победу
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Хоккейный клуб «Норильск», выступающий в ВХЛ, 3 сентября провёл первый матч своего четвёртого сезона. Открывать чемпионат норильчанам выпало «морозным дерби» — встречей с красноярским «Соколом». Игра закончилась победой «Норильска» со счётом 3:0.

Olimpbet Чемпионат России ВХЛ
03 сентября 2026, четверг. 15:00 МСК
ХК Норильск
Норильск
Окончен
3 : 0
Сокол
Красноярск
1:0 Емец (Родионов, Шалапов) – 07:46 (5x5)     2:0 Горбунов (Филин, Стеклов) – 25:28 (5x4)     3:0 Кирилейченко (Синяткин) – 42:09 (5x5)    

Уже по традиции первому матчу нового сезона самого северного профессионального клуба предшествовало яркое шоу. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представила зрителям показательное выступление, а затем приняла участие в символическом вбрасывании. Кроме того, перед матчем на медиакубе представили эффектное промо к новому сезону, площадкой для съёмки которого стали локации Норильска.