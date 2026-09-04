Джованни Фьоре раскрыл, чему его научил главный тренер «Авангарда» Ги Буше

Нападающий «Локомотива» Джованни Фьоре рассказал о своем уходе из омского «Авангарда» и работе с главным тренером Ги Буше.

— В каких отношениях вы расстались с клубом?

— Всё хорошо, мы поговорили с Ги Буше, он помог мне принять правильное решение. Так что мы расстались в хороших отношениях.

— Чему вы научились у наставника «Авангарда»?

— Как долго вы готовы об этом слушать (улыбается)? Ги научил меня тому, что это значит — быть хорошим человеком и хоккеистом, относиться со всей страстью к тому, что ты делаешь. Он всегда говорит, что нужно получать удовольствие от того, что ты каждый день приходишь на арену, что нужно любить своё дело. Ги — прекрасный тренер, учитель и менеджер, замечательный наставник на льду и вне его. Мне очень приятно, что я играл под его руководством, — заявил Фьоре.