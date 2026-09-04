«Вашингтон» обновил раздевалку к новому сезону НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обновил раздевалку к новому сезону Национальной хоккейной лиги. Сообщается, что в рамках продолжающейся реконструкции домашнего стадиона «Кэпитал Уан-Арена» стоимостью более $ 1 млрд был сделан ремонт в раздевалке столичного клуба.

«Вашингтон» в первом матче регулярного чемпионата НХЛ сезона‑2026/2027 сыграет с действующим обладателем Кубка Стэнли «Каролиной Харрикейнз».

Новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует 29 сентября матчем между «Каролиной» и «Флоридой Пантерз». Перед началом игры состоятся церемония чествования «Каролины» и поднятие чемпионского баннера под своды арены «Харрикейнз».