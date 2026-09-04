«Свечников стал своего рода жертвой». Гомоляко — об уходе Евгения из «Спартака»

Экс спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко оценил расторжение «Спартаком» контракта с нападающим Евгением Свечниковым.

«С одной стороны, где-то меня удивило столь быстрое расставание со Свечниковым. Ведь он подписался в начале июня и сразу на два года. С другой стороны, если смотреть статистику, то он сыграл на предсезонке всего лишь один матч, причём команда проиграла «Шанхаю» со счётом 1:2, и Свечников вышел в третьем звене. Дальше он уже не появлялся. Плюс команда проиграла все матчи на Кубке мэра Москвы.

С учётом всего этого, очевидно, менеджмент пытается встряхнуть команду, и Свечников, которому уже 29, стал своего рода жертвой. Я так понимаю, что причины расставания исключительно спортивные. Женя банально не выдержал конкуренцию, в том числе с молодыми игроками системы. Мне трудно рассуждать, где продолжит карьеру Свечников, прошлый сезон в «Амуре» у него был ещё более-менее, поэтому, думаю, клуб, который будет бороться за плей-офф, ему должен подойти», — цитирует Гомоляко «Сила спорта».