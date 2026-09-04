Есмантович: нынешний состав ЦСКА очень близок к составу 2019 года

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что текущий состав всего на несколько процентов отличается от золотой команды 2019 года, и отметил прогресс Дмитрия Гамзина.

— Насколько нынешний состав ЦСКА, исходя из итогов предсезонки, сопоставим на бумаге с теми золотыми составами команды, которыми вы руководили?

— Я скажу так: нынешний состав очень близок к составу 2019 года. Разница, на мой взгляд, составляет буквально два-три, максимум четыре процента — плюс-минус. В 2019 году Илья Сорокин тоже был ещё молодым вратарём, находился на этапе становления и роста. Сейчас похожая ситуация с Дмитрием Гамзиным: он повзрослел, прибавил и, на наш взгляд, стал более зрелым как игрок. Но, ещё раз подчеркну: впереди большая работа. Нужно работать, работать и ещё раз работать. Это долгий, терпеливый и кропотливый процесс, и результат может быть достигнут только благодаря труду, дисциплине и огромному желанию побеждать. Мы верим, что Димка подрос и в этом сезоне сможет ярко заявить о себе своей игрой.

При этом мы ни в коем случае не снимаем ответственности и со второго номера — Александра Самонова. Это опытный, взрослый игрок, который многое даёт команде и своим примером показывает, как нужно тренироваться и работать. Поверьте, наблюдать за тем, как он работает на предсезонке, — настоящее удовольствие. Это пример не только для молодых вратарей ЦСКА, но и, я думаю, для многих голкиперов нашей лиги. Когда тебе за 30 и ты продолжаешь работать с таким отношением и самоотдачей! — цитирует Есмантовича «Советский спорт».