Евсеев: хотел в «Ак Барсе» расти, играть, а не ходить как на каторгу

Защитник «Ак Барса» Никита Евсеев рассказал о том, как пробивался в основной состав казанского клуба.

– После того яркого взлёта в следующих сезонах твоё игровое время быстро сокращалось, пришлось поездить в ВХЛ. Тогда было много шума, в том числе экспрессивные высказывания твоего агента. Как сам внутри себя переживал тот период, когда после финала Кубка Гагарина оказался вне состава?

– Не было какого-то особого переживания. Я просто хотел играть, хотел расти и заниматься любимым делом в удовольствие, а не ходить как на каторгу.

– А было это ощущение – ходить как на каторгу?

– Нет, я так не говорил. Просто понимал уже, что к чему, чем может закончиться. Мне в любом случае надо было приходить, отрабатывать всю тренировку, относиться с уважением к хоккею и окружению. Потому при плохом отношении даже в аренде или в ВХЛ можно загнуться просто. Если фигнёй занимаешься и думаешь: «Ну, здесь если так пойдёт, я там как-то вылезу». Так не бывает, — цитирует Евсеева «ТИ-Спорт».