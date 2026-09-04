Московское «Динамо» представило капитана и показало специальную форму к Кубку Первых

Пресс-служба московского «Динамо» представила капитана и его ассистентов на сезон-2026/2027 Континентальной хоккейной лиги. Кроме того, бело-голубые показали специальную форму к Кубку Первых.

Капитаном стал Игорь Ожиганов. Его ассистенты: Джордан Уил, Артём Сергеев, Артём Блажиевский.

«Динамовцы будут играть в специальных ретроджерси с шевронами турнира, посвящённых 80-летию отечественного хоккея.

Именно в этой форме в 1996 году обладателями Кубка МХЛ под руководством легендарного Владимира Голубовича стали Ильдар Мухометов, Сергей Вышедкевич, Роман Золотов, Олег Ореховский, Дмитрий Рябыкин, Алексей Трощинский, Игорь Бахмутов, Денис Карцев, Равиль Якубов, Юрий Леонов, Игорь Дорофеев и многие другие прославленные динамовцы», — сказано в сообщении «Динамо».

Фото: «Динамо»

Фото: «Динамо»

Фото: «Динамо»