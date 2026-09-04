Николай Заварухин: «Трактор» стал слабее, но по сезону команда может добавить

Бывший главный тренер клубов КХЛ Николай Заварухин рассказал о своём отношении к изменениям у «Трактора» в межсезонье.

— Многие эксперты выписали «Трактор» из фаворитов сезона. Какое ваше мнение о перспективах этой команды?

— Я смотрел игры «Трактора» на предсезонке, команда перестраивается, там много новичков, молодых ребят. Плюс Виталий Кравцов травмирован, а он много значил для «Трактора», как лидер и как игрок, который может забить и создать момент из ничего. Были разговоры насчёт финансовых проблем в клубе. Можно сказать, что «Трактор» стал слабее, но по сезону команда может добавить. Молодые парни могут окрепнуть и поймать уровень КХЛ.

— Это больше игра вдолгую?

— Да, это игра не на один год, а на два-три. Главное, чтобы таланты были, и на них можно будет делать дальнейшую ставку. Челябинская школа всегда считалась сильной, и надеюсь, что эта перестройка принесёт плоды через несколько лет.

— Как вы отнеслись к тому, что в «Трактор» пригласили североамериканского специалиста, чтобы он развивал молодых игроков?

— Не буду судить своих коллег, это выбор руководителей клубов. Я работал с иностранными специалистами, и они несильно любили работать с молодыми. Но, возможно, этот тренер умеет развивать молодых игроков. Надо будет по ходу сезона смотреть, как ребята будут прогрессировать. Мы не знаем этого тренера, и для него тоже должна пройти какая-то определённая адаптация в КХЛ. В Северной Америке и у нас разные лиги, разные менталитеты и переезды другие. Понятно, что там нужно будет время, чтобы адаптироваться, — цитирует Заварухина «РБ Спорт».