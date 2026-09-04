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«У него были вопросы относительно Кудашова». Слепышев — про Даниэля Спронга

«У него были вопросы относительно Кудашова». Слепышев — про Даниэля Спронга
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Нападающий «Автомобилиста» Антон Слепышев рассказал про общение с одноклубником Даниэлем Спронгом.

«Нам дали чётко понять в раздевалке и команде, что разговоры в прессе на нас никак не влияют. Даниэль – игрок нашей команды, притирается к коллективу, потому что много новых ребят, к новым требованиям. Пока у всех есть какое-то непонимание, каждому нужно время. Я и остальные ребята к нему относятся так же, как и к любому партнёру по команде, помогаем друг другу. У него были вопросы относительно Алексея Николаевича [Кудашова], он ко мне обращался. Вижу его заинтересованность в команде, а не только в себе. Пока вопросов к нему нет, надеюсь, он и дальше будет помощником именно команде, не гнаться за своими целями, а работать на команду», — цитирует Слепышева сайт КХЛ.

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