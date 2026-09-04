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«Адмирал» представил капитана и его ассистентов на сезон-2026/2027

«Адмирал» представил капитана и его ассистентов на сезон-2026/2027
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Пресс-служба «Адмирала» представила капитана и его ассистентов на сезон-2026/2027 Континентальной хоккейной лиги.

Либор Шулак — капитан «Адмирала» в новом сезоне. Ассистенты — Дмитрий Завгородний, Александр Волков, Иван Муранов и Даниэль Усманов.

Фото: «Адмирал»

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Отметим, что ранее в первый день сезона проводился только один матч — за Кубок Открытия.

Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей. Три паузы: Кубок Первого канала, Новый год и пауза на Неделю звёзд хоккея.

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