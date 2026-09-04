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Гизатуллин — о «Тракторе»: приглашая иностранца, ты должен показать высокий результат

Гизатуллин — о «Тракторе»: приглашая иностранца, ты должен показать высокий результат
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Бывший тренер московского «Динамо» Ильнур Гизатуллин поделился мнением о трансферной кампании «Трактора», который в это межсезонье возглавил американец Скотт Гордон.

– Не удивляет ли вас трансферная работа «Трактора», который попрощался почти со всеми лидерами прошлого сезона, а на их место подписал середняков из АХЛ?
– Думаю, это предпочтение главного тренера. От «Трактора» нужно ждать результат, потому что клуб сделал ставку на иностранного специалиста.

Моё мнение таково: приглашая иностранца, ты должен показать высокий результат, как минимум быть в призёрах. Иначе зачем приглашать иностранца? – приводит слова Гизатуллина «Бизнес Online».

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