Защитник «Авангарда» Гуляев — о «Колорадо»: Сакик сказал, что ждёт меня в гости на яхте

Защитник «Авангарда» Михаил Гуляев высказался о возможном отъезде в «Колорадо Эвеланш». «Лавины» выбрали хоккеиста под общим 31-м номером в первом раунде драфта НХЛ 2023 года.

– У всех игроков разный подход к тому, когда стоит уезжать в НХЛ. У вас есть стратегический план на свою карьеру?

– По жизни сильно далеко не люблю загадывать, иду от сезона к сезону. Есть мечта съездить в НХЛ, проявить себя там, но для начала нужно доказать здесь, что я сильный игрок. Сейчас как раз то время взросления, когда должен выходить на новый уровень и набирать очки.

– У «Колорадо» сильная оборона, хороший состав, но при этом команда не становится моложе, чемпионское окно постепенно закрывается. Можно сказать, что вы там ждёте перестройку?

– Да, есть такие мысли. Но даже если будет чемпионская команда к тому моменту – я всё равно поеду доказывать.

– Знакомы ли вы с Джо Сакиком – президентом по хоккейным операциям «Колорадо»?

– Да. Мы созванивались с тренером по развитию и к звонку подключился Джо. Вышел на связь с яхты. Сказал, что ждёт меня в гости на яхте (смеётся). На драфте ещё разговаривали с ним. Джо сказал, что увидел в моих глазах, что я им нужен.

– У великих игроков, как правило, особая аура. Почувствовали ли её, находясь рядом с Сакиком?

– 100%. После драфта я фотографировался с Сакиком, меня, признаюсь, даже потряхивало.

– Разве для игрока вашего поколения фамилия Сакик что-то значит?

– Конечно! Я в детстве клюшками играл, на которых было написано Sakic.

– Откуда?

– Отец где-то доставал. Поэтому Джо для меня – величайший игрок. Рад, что судьба с ним свела, – приводит слова Гуляева Sport24.