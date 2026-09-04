Защитник «Трактора» Телегин ответил, нужно ли в КХЛ проводить игры плей-ин

Защитник «Трактора» Сергей Телегин поделился мыслями по поводу идеи внести изменения в формат проведения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Есть ли смысл КХЛ задуматься об изменении формата проведения регулярного чемпионата, чтобы избежать случаев, когда уже к декабрю-январю определяются участники?

– Дискуссионный вопрос. С одной стороны, некоторые моменты действительно подталкивают на мысли об изменениях формата, с другой – и сейчас в лиге есть конкуренция, особенно, как мне кажется, это видно в Восточной конференции. Могу точно сказать, что менять формат плей-офф я бы точно не стал.

– Вы были бы против введения системы плей-ин?

– В МХЛ я не застал плей-ин, а дальше не стал вникать в эту систему. Если всё правильно понимаю, по итогам прошлого сезона на Западе в плей-ин могли бы встретиться «Спартак» и «Шанхай». Но после регулярки между ними было 25 очков!

Не факт, что при такой разнице справедливо играть плей-ин, ведь получается, что одни большую часть сезона старались и играли, а вторые могут подготовиться именно к матчам плей-ин, сильно не перегружая себя на протяжении нескольких месяцев.

Кстати, мне нравится, что сейчас КХЛ придумала нововведения в плей-офф. Сперва у нас придумали перекрёстный плей-офф, а с нового сезона мы увидим другой формат. Теперь перед вторым раундом будет перепосев, что реально повышает интерес! Лично мне стало интересно всё это попробовать. Круто, что в этом плане всё развивается, – приводит слова Телегина «Советский спорт».